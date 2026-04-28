キャンペーンの注目ポイント！ 1： 通勤・通学定期トッピングの購入で、同じトッピングがもう1つ当たるチャンス

通勤・通学定期トッピングの購入で、同じトッピングがもう1つ当たるチャンス 2： ローソンや私鉄駅でデータチャージ＋通勤・通学トッピング購入で抽選対象に

ローソンや私鉄駅でデータチャージ＋通勤・通学トッピング購入で抽選対象に 3： 購入・チャージは5月1日0:00～5月11日9:30までに行うと対象に

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは4月28日、povo2.0のキャンペーンを発表した。「povo Data Oasis」でデータチャージを行い、「通勤・通学定期」トッピングを購入したユーザーを対象に、購入したものと同じトッピングが抽選でプレゼントされる。実施期間は5月1日0:00～5月11日9:30まで。

通勤・通学定期トッピングの購入と「povo Data Oasis」の利用で、同じトッピングがもう1つ当たるキャンペーン

「povo Data Oasis」は、特定の場所でスマートフォンから特設サイトにアクセスすると、1回につき0.1GB（24時間）、最大で月10回（合計1GB）までデータが無料でもらえるサービス。2026年4月14日から期間限定で、モバイルPASMOが利用可能な関東の私鉄駅などにも対象エリアが拡大している。

キャンペーンへの参加条件は2つ。キャンペーン期間中に「povo Data Oasis」で1回以上データチャージを行うことと、同期間中に「通勤・通学定期」トッピングを購入すること。

「通勤・通学定期」トッピングは、毎月初めに販売される「今だけのトッピング」で、「データ使い放題（1時間）」または「データ使い放題（2時間）」が40回分セットになっている。価格と内容は以下の通り。

「通勤・通学定期」（データ使い放題1時間×40回分）：2,200円（4,400円相当を半額で提供）

「通勤・通学定期ワイド」（データ使い放題2時間×40回分）：3,600円（7,200円相当を半額で提供）

キャンペーンの当選内容と当選人数は下記の通り。

「通勤・通学定期」（データ使い放題1時間×40回分）を購入した場合：「データ使い放題ボーナス（1時間）40回分」が20名に当選

「通勤・通学定期ワイド」（データ使い放題2時間×40回分）を購入した場合：「データ使い放題ボーナス（2時間）40回分」が5名に当選

当選者には2026年5月末頃までに、povo2.0に登録のメールアドレスへプロモコードが送付される。なお、プロモコードの入力期限は2026年7月31日まで。

「通勤・通学定期」トッピングの引き換えコードはトッピング購入後に登録メールアドレスへ即時配信される。入力期限は2026年6月30日までとなっている。