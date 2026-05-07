NTTドコモは5月7日、ビックカメラ全店を対象とした「d払い＋5％還元キャンペーン」のエントリー受付を開始した。キャンペーン期間は5月16日～5月31日まで（ビックカメラSelect 那覇国際通り店のみ5月7日から開始）。参加にはキャンペーンサイトからのエントリーが必要となる。

期間中にエントリーのうえ、ビックカメラの対象店舗でd払い（コード決済）を利用して合計5,000円（税込）以上を支払うと、支払い金額の5％分のdポイントが進呈される。進呈上限は2,000ポイント。ポイントは通常ポイントとして付与され、有効期限は最後にポイントを利用した日から12カ月後となる。進呈時期は2026年7月末を予定している。

なお、d払いの支払い方法をdカード以外のクレジットカードまたはdカード プリペイドに設定した支払い分、d払いタッチ、d払い（iD）、dポイント、クーポンでの支払い分はキャンペーン対象外となる。

キャンペーン開始日は店舗によって異なる点に注意。ビックカメラSelect 那覇国際通り店は5月7日から、それ以外のビックカメラ全店は5月16日からキャンペーンを開始する。エントリー受付は全店舗で5月7日から開始している。