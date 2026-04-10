ソフトバンクは4月10日、ソフトバンクとワイモバイルの料金プラン改定を発表した。月額料金を最大550円値上げする。料金改定は、ソフトバンクが7月1日、ワイモバイルが6月2日。

料金改定に合わせて、Starlink Directの接続サービスや海外使い放題サービス、優先高速通信などのサービスを無料で提供し（一部プランは対象外）、値上げに見合ったサービスの底上げも図る。

今回の料金改定は、昨今の物価高騰やエネルギー価格の上昇、人件費上昇のほか、動画配信やゲームを中心とした通信トラフィックの増大を受けたもの。ネットワーク品質の維持・向上を図るため、設備増強や開発投資の必要性が高まり、料金改定を決断したとしている。

国内の大手キャリアは、NTTドコモが2025年6月に、KDDIが2025年8月に料金プランの値上げを実施した。楽天モバイルは、月額上限3,278円の段階料金プラン「Rakuten最強プラン」は維持しているものの、段階制ではない月額4,378円の「Rakuten最強U-NEXT」を追加投入し、実質的に値上げといえる内容とした。

ソフトバンクは値上げせずに踏みとどまってきたが、Starlink Directの接続サービスや海外使い放題サービスの提供開始を機に、値上げを実施する。

料金改定に合わせ、ソフトバンクSoftBank Starlink DirectやFastAccess、海外データ放題などのサービスを提供する