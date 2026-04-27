NTTドコモは4月27日、5月に開始する「dポイント」「d払い」自治体キャンペーンを発表した。今回発表されたのは、神奈川県相模原市を対象とした「"さがみはら"のお店を応援！おトクにお買いものキャンペーン」で、実施期間は5月20日～6月19日まで。エントリーは不要で、期間中に相模原市内の対象店舗でd払いを利用するだけで参加できる。

付与されるdポイントは、中小企業の店舗では支払い金額の20％分、大手企業の店舗では10％分。進呈ポイントの上限は1回あたり1,000ポイントで、中小企業・大手企業の合算で期間中最大2,500ポイントとなる。

利用決済月の翌月末以降、順次dポイント（通常ポイント）を進呈する。dポイント（通常ポイント）の有効期限は、最後にdポイントをためる、あるいは使った日から12か月後まで。

キャンペーンの詳細はドコモ公式サイト（2026年5月7日公開予定）および相模原市の自治体キャンペーンサイトで案内される。

なお、同キャンペーンはd払いのほかau PAY（コード支払い）、PayPay、楽天ペイ（コード/QR/セルフ払い）でも参加可能。ポイント還元の総額が上限に達した場合、期間中でもキャンペーンが終了することがある。