メルカリは5月8日、日本マクドナルドが5月15日／29日から販売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録（おもちゃ）について、安心・安全な取引環境が確保できないと考えられる期間、出品を禁止すると発表した。出品禁止は5月15日午前5時から開始し、ハッピーセットの店舗販売期間を踏まえて6月14日までは出品禁止とする。その後も安心・安全が確保できないと判断される期間は禁止措置を継続する。

対象となるのは2026年5月15日・29日〜6月11日に販売される玩具付録のみで、過去に販売されたハッピーセットの玩具付録は含まれない。

5月15日・29日発売のマクドナルド「ハッピーセット ちいかわ」は、3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ（全8種）を展開（日本マクドナルド プレスリリースより） ©nagano / chiikawa committee ©2026 McDONALD’S

禁止期間中は「メルカリ」「メルカリShops」双方で対象商品の出品を削除するほか、繰り返し出品したアカウントの利用制限、AIを活用した検知システムと目視による監視も組み合わせて実施する。

メルカリは2025年10月、Nintendo Switch 2の転売問題を受け、不正出品やトラブルの急増・価格の乱高下など安心・安全が著しく損なわれる可能性がある商品については出品禁止を含む対応を行う方針を策定していた。今回の措置は、その方針に基づくものだ。

ハッピーセット「ちいかわ」については、販売開始直後に取引トラブルの発生や誹謗中傷の増加が見込まれるとして、今回の判断に至ったとのこと。

メルカリは2021年に外部有識者と策定した「マーケットプレイスの基本原則」として、「安全であること」「信頼できること」「人道的であること」の3つの考え方を掲げており、今後も同原則に基づいて安心・安全なマーケットプレイスの実現を目指すとしている。 なお、マクドナルド店頭でのハッピーセット「ちいかわ」購入にも条件が設けられており、5月15日、5月29日の2日間（第1弾・第2弾の発売初日）は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券を持つ人を対象に販売する方式をとる。