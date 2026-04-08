メルカリは4月8日、フリマアプリ「メルカリ」において、一定の条件を満たした出品者が購入者の「受取評価」を待たずに売上金を受け取れる「販売利益の早期受取機能」の提供を開始した。本機能はメルカリアプリの最新バージョンで段階的に利用可能になる。

これまでメルカリでは、購入者の受取評価が完了した後に出品者が売上金を受け取る仕組みだった。新機能の導入により、対象の配送方法（「らくらくメルカリ便」または「エコメルカリ便」）を利用した場合、配達済みステータスから24時間経過した時点で売上金の受け取りが可能になる。「あんしん鑑定サービス」を利用している場合は、鑑定センターで「鑑定基準以上」と判断された時点で即時受け取れる。

メルカリは2025年5月、不正利用者の「徹底的な排除」とユーザーの「徹底的な救済」を掲げる新方針を公開し、AI技術を活用した不正監視や全額補償サポートプログラムなど安心・安全への取り組みを強化してきた。

一方、出品者からは「受取評価が行われないことへの心理的負担」「売上金反映の遅れによる機会損失」「あんしん鑑定利用時の売上金反映の遅さ」といった声が寄せられていた。こうしたニーズを受け、出品体験と購入体験の両面を向上させることを目的に本機能の開発に至った。

本機能の利用には「アプリでかんたん本人確認」の完了と、累計売却数10個以上に相当する「出品者レベル4以上」であることが条件となる。ただし「あんしん鑑定サービス」利用時は出品者レベルの条件は問わない。

売上金の 受け取り上限額は通常5万円、あんしん鑑定サービス利用時は10万円。取引画面に表示される「販売利益を受け取る」ボタンをタップすることで受け取れる。

早期受取後に取引がキャンセルとなった場合、購入者には支払い方法に応じて自動返金される。出品者はすでに受け取った売上金相当額をメルカリに返還する必要があるが、その際の手数料は発生しない。