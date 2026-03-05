メルカリは3月4日、フリマアプリ「メルカリ」にて、生成AIを活用した新たな絞り込み検索機能の提供を開始した。

検索結果画面上で自然な言葉（自然言語）でリクエストを送ると、生成AI（LLM）がユーザーの意図を汲み取り、価格・商品状態・並び順などを自動で設定してくれる機能で、一部ユーザーから順次提供される。

メルカリの生成AI絞り込み検索機能イメージ

メルカリ上の累計出品数は2024年9月時点で40億品を超えており、豊富な商品ラインナップが魅力の一方、「絞り込み設定が複雑」「欲しい商品を絞り込む適切なキーワードが思いつかない」といった課題も指摘されていた。

同社の調査でも、商品名や型番を指定せずにキーワードだけで絞り込みたいニーズは強いものの、現状の絞り込み機能に満足できていないユーザーが多いという結果が出ており、今回の機能追加はこうした課題の解消を目的としている。

具体的な利用イメージとしては、「予算1万円以内で探して」といった価格指定や、「使用感の少ない、きれいな状態のものだけにして」といった商品状態のフィルタリング、「販売中のものを安い順に並べて」「あんしん鑑定が利用可能な商品にして」といった条件設定などが自然な言葉で行えるようになる。

メルカリは2025年7月以降、「AI-Native」という方針のもと、すべてのユーザーが出品・購入を一切の困難なく行える環境を目指しており、本機能はその一環として実装された。今後もユーザーのあらゆる利用場面においてAIが自然にサポートする機能を順次拡充するという。