メルカリは4月22日、フリマアプリ「メルカリ」における最新トレンドを分析した「メルカリトレンド通信（4月）」を発表した。

  • 「メルカリ」上で取引された「タイムロッキングコンテナ」商品（※一部）

    「メルカリ」上で取引された「タイムロッキングコンテナ」商品（※一部）

スマートフォンを物理的に封印できる「タイムロッキングコンテナ」の取引件数が2024年比で約1.3倍に増加しており、取引の半数以上をZ世代が占めることが明らかになった。

  • 「タイムロッキングコンテナ」の取引件数推移と年代別割合

    「タイムロッキングコンテナ」の取引件数推移と年代別割合

「タイムロッキングコンテナ」は、指定した時間まで蓋が開かない構造の収納ボックス。スマートフォンを触れなくして、デジタルから切り離された時間を作るためのアイテムだ。

SNSや動画視聴などによる「スマホ疲れ」を感じる若年層が増えるなか、意志の力に頼らずスマホ利用を制限できるアイテムとして需要が伸びている。メルカリ上での2025年の取引を世代別に見ると、10代・20代が合わせて58.6％を占め、Z世代の取引件数は50代以上の約6.2倍に上る。

  • 「メルカリ」上で取引された「フィルムカメラ」「インスタントカメラ」商品（※一部）

    「メルカリ」上で取引された「フィルムカメラ」「インスタントカメラ」商品（※一部）

また、インスタントカメラの取引件数がサービス開始以来最多を記録するなど、カメラ分野でも同様の傾向が顕著だ。

撮影した写真をその場でプリント（現像）できる「インスタントカメラ」の取引件数は、全世代で年々増加しており、2025年にはサービス開始以来過去最多を記録、2021年比で約2.3倍に拡大した。

  • 「インスタントカメラ」取引件数の年別推移

    「インスタントカメラ」取引件数の年別推移

背景にはレンズ付きフィルム「写ルンです」の再熱があり、Instagramでの「#写ルンです」ハッシュタグ投稿数は110万件を超えている。メルカリでは、カメラ本体だけでなく、専用ケースやフィルム、フィルムケースといった関連アイテムの取引も盛んだという。

  • 「フィルムカメラ」ブランド取引件数ランキングTOP5（2025年1～12月）

    「フィルムカメラ」ブランド取引件数ランキングTOP5（2025年1～12月）

卒業旅行シーズンだった2026年3月のZ世代の取引件数は前月比120.9％と伸長。同様に、「フィルムカメラ」もZ世代の2026年3月取引が前月比120.5％を記録。同社は、スマートフォンとは対照的な、現像までの「待つ時間」や一発勝負の特別感を、あえて楽しむ層が広がっているためと分析している。

  • 「デジタルデトックス」検索数 月別推移（2025年4月～2026年3月）

    「デジタルデトックス」検索数 月別推移（2025年4月～2026年3月）

GWを前に、これらの「スマホ離れ」を意図的に楽しむ新たなトレンドが広がりを見せている。「メルカリ」における「デジタルデトックス」の月別検索数を分析すると、GWや年始、春休みといった長期休暇のタイミングで検索数が上昇する傾向にあり、まとまった休みを利用してデジタル機器から距離を置こうとする動きが見受けられる。4月末からのGWに向けても、同様の傾向が強まることが予想される。