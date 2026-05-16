トランスフォーマーは、ジョナサン・メジャース主演のサイコなヒューマンドラマ『ボディビルダー』のDVDを2026年7月3日に発売する。価格は4,620円。

『ボディビルダー』は、一流のボディビルダーを目指し、鍛え上げた肉体で雑誌の表紙を飾るのに執着した男を描いたサイコなヒューマンドラマ。主演は『クリード 過去の逆襲』（2023）などで知られるジョナサン・メジャース。監督と脚本は、ティモシー・シャラメとマイカ・モンローを主演に迎えた『HOT SUMMER NIGHTS/ホット・サマー・ナイツ』（2017）で鮮烈なデビューを飾ったイライジャ・バイナムが担当している。製作は『ナイトクローラー』（2014）や『少年は残酷な弓を射る』（2011）のプロデューサーであるジェニファー・フォックスと『ナイトクローラー』の監督であるダン・ギルロイが務める。スリリングで過激なモラルに挑むヒューマンドラマの名手たちが集結し、観客に新たなる「極限」のその先を見せる本作は、公開時、ボディビルダー版『ジョーカー』と評された。日本語字幕の監修は、IFBB（国際ボディビルディング・フィットネス連盟）のプロボディビルダー・山岸秀匡が務めている。DVDでは、封入特典として、ブックレットを予定。