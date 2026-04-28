インテル日本法人が設立50周年。「インテル 入ってる（Intel Inside）」で一気に存在感

インテル株式会社は4月28日、同社が2026年4月28日で設立50周年を迎えたと明らかにした。1976年の設立以来、日本市場で様々なパートナーと半導体やコンピューティング技術の進化を支えてきたとしている。

米国本社が1968年に創業され、日本法人が設立されたのは1976年のこと。同社海外子会社としても黎明期にあたる存在で、単なる販売拠点だけではなく技術革新や市場創出に重要な役割を担ってきたという。中でも「インテル 入ってる（Intel Inside）」はグローバルマーケティング戦略の中でも極めて象徴的な出来事だと言及されており、日本で生まれたアイデアが世界に展開された事例として代表的なものになっている。

日本は消費者向けの市場としてだけではなく、インテルの半導体製造パートナーとしても重要な立ち位置を占めている。同社が独自に実施するサプライヤー・アワードでは数多くの日本企業が受賞しており、日本の技術力がインテルのサプライチェーン強靭化の一翼を担う上で大きな役割を果たしているという。

最近では最新製品としてCore Ultraプロセッサシリーズ3を展開中。AI時代の到来に向けて製品開発のほか、ソフトウェア環境へのコミットメントとしてoneAPIやOpenVINOの普及促進、また半導体後工程自動化・標準化技術研究組合（SATAS）のメンバー企業としての貢献などを通して、AIエコシステム全体の成長に寄与していくとしている。

50周年記念に際して、代表取締役社長の大野誠氏は「インテル株式会社は、日本のお客様やパートナーの皆さまとともに、50年という節目を迎えることができました。日本はインテルの技術進化とビジネスの成長において、常に特別な存在でした。私たちは、この50年の歩みに対する『矜持』を胸に、AIをはじめとする次世代コンピューティングの分野で、次の50年に向けた新たな挑戦を続けていきます。日本発のイノベーションを通じて、社会と産業の発展にこれからも貢献してまいります」とコメントを寄せている。