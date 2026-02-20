インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月19日、個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、中古良品「iPhone 15 [256GB]」の販売を開始した。

iPhone 15 [256GB]

取り扱う「iPhone 15［256GB］」は、付属品を含まない中古良品として販売される。カラーはブラック／ブルー／グリーン／イエロー／ピンクの5色展開。通常価格は84,980円で、回線サービスを同時に契約した場合に利用できる24回払いの場合は月額3,543円×24回の支払いとなる。また、端末購入時のみ加入できる端末補償オプションは月額550円。

IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込むのと同時に購入する場合は「のりかえ価格」が適用される。のりかえ価格は一括払い時79,800円、24回払い時月額3,326円×24回。IIJmioのWebサイトからの申し込みのみが対象となる。

なお、IIJmioサプライサービスでは2026年1月より中古良品iPhone 15 128GBモデルの取り扱いを行っており、今回256GB版を追加した格好。端末の詳細については、IIJmioのWebサイトで確認できる。