Prime Videoは、天使と悪魔の迷コンビが活躍する人気ドラマ『グッド・オーメンズ』シリーズ最終回を90分の特別エピソードとしてプライム会員向けに2026年5月13日より独占配信開始する。元々シーズン3として製作が決定していたが、90分のテレビ映画として制作される運びとなった。

『グッド・オーメンズ』シリーズ最終回は、Amazonプライム特典対象作品の最新作。前シーズンのラストから物語が再始動し、天使アジラフェル（マイケル・シーン）と悪魔クロウリー（デヴィッド・テナント）の迷コンビが、これまでで最も壮大かつパーソナルな試練に挑む。数千年にわたる友情は、アジラフェルが天界への復帰を受け入れ、クロウリーを残して去ったことで大きく揺らぎ、新たに究極の大天使に任命されたアジラフェルは、再臨という重大な任務を担うことに。その重責は彼を苦しめるだけでなく、彼の計画は他の天使たちの間にも波紋を広げていく。一方、失意のクロウリーは、ソーホーの街をさまよいながらどん底の状態に陥っている。宇宙の命運がかかる中、二人は互いの関係と向き合い、過去の傷を乗り越え、再び絆を取り戻さなければならないが、ロンドンの裏社会との駆け引きや地獄からの脅威に立ち向かいながら、裏切りや複雑な感情とも対峙する。果たして彼らは、自らの友情、そして世界そのものを守る選択をするのであろうか――。

アジラフェル役のマイケル・シーン、クロウリー役のデヴィッド・テナントのほか、ミカエル役にドゥーン・マッキチャン、ウリエル役にグロリア・オビアーニョ、サラカエル役にリズ・カー、サンダルフォン役にポール・チャヒディ、ムリエル役にクエリン・セプルヴェダ、メタトロン役にサー・デレク・ジャコビと、前シーズンのキャストも続投。加えて、ビラル・ハスナがイエス役として新たに参加している。

製作総指揮は、テリー・プラチェットの遺産管理団体「Narrativia」を代表するロブ・ウィルキンスと、BBC Studios Comedyのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであるジョシュ・コールが担当。最終回の監督はレイチェル・タラレイが務める。プロデューサーにはサラ・ケイト・フェネロンとクリス・ニューマンが名を連ねている。















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