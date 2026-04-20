ウォルト・ディズニー・ジャパンは、孤独な懸賞金ハンターが、独自のサバイバル技術と高度な追跡技術を駆使して、失踪事件や未解決事件に挑む、一話完結のクライム・アクション『トラッカー』シーズン1全13話のデジタル配信（購入／レンタル）を、2026年5月15日より開始する。

『トラッカー』は、孤独な懸賞金ハンターが、独自のサバイバル技術と高度な追跡技術を駆使して、失踪事件や未解決事件に挑む、一話完結型のクライム・アクション。原作は、デンゼル・ワシントンとアンジェリーナ・ジョリーで映画化された『ボーン・コレクター』（1999）で知られる作家、ジェフリー・ディーヴァーの小説「ネヴァー・ゲーム」。

最新テクノロジーを駆使した分析だけでなく、ターゲットの習慣や行動パターンを紐解く心理的な追跡が本作の鍵となる。超越的な能力や直感に頼らない、徹底したリサーチに基づく捜査は圧倒的なリアリティで迫る。さらに、主人公のコルター（ジャスティン・ハートリー）を支えるバックアップチーム、ハンドラー （後方支援者）のテディ（ロビン・ワイガード）とヴェルマ（アビー・マッケナニー）、テクニカルサポートのボビー（エリック・グレイズ）、そして窮地のコルターを救うエリート弁護士リーニー（フィオナ・レネ）ら、個性的な仲間の存在も、ストーリーに深みを与えている。

全米では、『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』（2003〜）や『FBI：特別捜査班』（2018〜）を抜き、 2023〜2024 年シーズンで視聴率No.1を獲得。『デスパレートな妻たち』（2004〜12）シリーズが20年前に打ち立てた、新シリーズとしての視聴記録を塗り替える快挙も達成している注目作品だ。