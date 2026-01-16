カシオ計算機は1月10日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の「BABY-G+PLUS」シリーズより、ハート型ストラップ付き専用ホルダーをセットにした新製品「BGD-10KH」を発売した。価格は9,900円。

チャームとしても楽しめる2WAY仕様

「BABY-G+PLUS」は、腕時計として手首に着けるだけでなく、センターケースを専用ホルダーにセットすることでチャームとしても楽しめる2WAY仕様のモデル。新製品の「BGD-10KH」は、バレンタインシーズンに合わせてポップなハートモチーフのデザインを採用している。

時計本体とホルダーは、バレンタインを感じさせる可愛らしい色合いを採用。本体がブラックでホルダーがホワイトの「BGD-10KH-1JR」と、本体がホワイトでホルダーがレッドの「BGD-10KH-7JR」の2色が用意される。シリコーン製のホルダーは、シールやデコレーションで自分好みにアレンジできるほか、ライト点灯時には液晶にハートが浮かび上がる演出も施したという。

機能面では、耐衝撃構造に加えて10気圧防水を備えるなど、BABY-Gシリーズならではの実用性も兼ね備えた。ハートモチーフを前面に打ち出したデザインで、バレンタインシーズンの気分を盛り上げるモデルとなっている。

カラーバリエーションは、白のチャームに黒の時計を組み合わせた「BGD-10KH-1」と、赤のチャームに白の時計を組み合わせた「BGD-10KH-7」の2色展開となっている。

主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）