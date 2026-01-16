カシオ計算機は1月10日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の「BABY-G+PLUS」シリーズより、ハート型ストラップ付き専用ホルダーをセットにした新製品「BGD-10KH」を発売した。価格は9,900円。

  • 「BGD-10KH」キービジュアル

    BGD-10KH

チャームとしても楽しめる2WAY仕様

「BABY-G+PLUS」は、腕時計として手首に着けるだけでなく、センターケースを専用ホルダーにセットすることでチャームとしても楽しめる2WAY仕様のモデル。新製品の「BGD-10KH」は、バレンタインシーズンに合わせてポップなハートモチーフのデザインを採用している。

  • BGD-10KH-1JR 時計＋ホルダー

    BGD-10KH-1JR

  • BGD-10KH-7JR 時計＋ホルダー

    BGD-10KH-7JR

時計本体とホルダーは、バレンタインを感じさせる可愛らしい色合いを採用。本体がブラックでホルダーがホワイトの「BGD-10KH-1JR」と、本体がホワイトでホルダーがレッドの「BGD-10KH-7JR」の2色が用意される。シリコーン製のホルダーは、シールやデコレーションで自分好みにアレンジできるほか、ライト点灯時には液晶にハートが浮かび上がる演出も施したという。

機能面では、耐衝撃構造に加えて10気圧防水を備えるなど、BABY-Gシリーズならではの実用性も兼ね備えた。ハートモチーフを前面に打ち出したデザインで、バレンタインシーズンの気分を盛り上げるモデルとなっている。

  • BGD-10KH-1JR 時計のみ
  • BGD-10KH-1JR 全体

  • BGD-10KH-1JR

カラーバリエーションは、白のチャームに黒の時計を組み合わせた「BGD-10KH-1」と、赤のチャームに白の時計を組み合わせた「BGD-10KH-7」の2色展開となっている。

  • BGD-10KH-7JR 時計のみ
  • BGD-10KH-7JR 全体

  • BGD-10KH-7JR

主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）

  • ケースサイズ：W39.0×D14.7×H42.8mm
  • 質量：33g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：樹脂
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造
  • 電池寿命：約3年
  • バンド装着可能サイズ：125～180mm
  • その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム・時報、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、LEDバックライト
  • BGD-10KH-1JRイメージ
  • BGD-10KH-7JRイメージ