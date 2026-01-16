カシオ計算機は1月10日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の「BABY-G+PLUS」シリーズより、ハート型ストラップ付き専用ホルダーをセットにした新製品「BGD-10KH」を発売した。価格は9,900円。
チャームとしても楽しめる2WAY仕様
「BABY-G+PLUS」は、腕時計として手首に着けるだけでなく、センターケースを専用ホルダーにセットすることでチャームとしても楽しめる2WAY仕様のモデル。新製品の「BGD-10KH」は、バレンタインシーズンに合わせてポップなハートモチーフのデザインを採用している。
時計本体とホルダーは、バレンタインを感じさせる可愛らしい色合いを採用。本体がブラックでホルダーがホワイトの「BGD-10KH-1JR」と、本体がホワイトでホルダーがレッドの「BGD-10KH-7JR」の2色が用意される。シリコーン製のホルダーは、シールやデコレーションで自分好みにアレンジできるほか、ライト点灯時には液晶にハートが浮かび上がる演出も施したという。
機能面では、耐衝撃構造に加えて10気圧防水を備えるなど、BABY-Gシリーズならではの実用性も兼ね備えた。ハートモチーフを前面に打ち出したデザインで、バレンタインシーズンの気分を盛り上げるモデルとなっている。
カラーバリエーションは、白のチャームに黒の時計を組み合わせた「BGD-10KH-1」と、赤のチャームに白の時計を組み合わせた「BGD-10KH-7」の2色展開となっている。
主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）
- ケースサイズ：W39.0×D14.7×H42.8mm
- 質量：33g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：125～180mm
- その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム・時報、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、LEDバックライト