アンカー・ジャパンは4月14日、車の走行中にポータブル電源を充電できる走行充電器「Anker Solix オルタネーターチャージャー」を発売した。Ankerブランドとして初の走行充電器で、最大800Wの高出力によりシガーソケットの約7倍の速さで充電できる。価格は89,990円。

Anker Solix オルタネーターチャージャー

最大出力は800Wで、同社のポータブル電源「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」をおよそ3時間でフル充電できる。一般的な車のシガーソケット経由の充電と比べると約7倍の速さとなる（Anker調べ）。夜間や雨天でも充電でき、日照条件に左右されるソーラーパネルと異なり、走行するだけで安定した充電が可能だ。

Anker Solix オルタネーターチャージャー 本体

対応車種は12Vおよび24Vの鉛バッテリー（FLD/GEL/AGMなど）またはLFPバッテリーを搭載したSUV・ワンボックス・キャンピングカーなど幅広い。古い車種や一部特殊車両では動作しない場合がある。

エンジンの始動・停止に伴う電圧変動をリアルタイムで感知して充電を自動制御する「スマート電圧検知機能」と、車載バッテリーの過放電を防ぐ「低電圧保護機能」を搭載し、車両の電気系統への過負荷を防いで安全に使用できる。

Anker Solix オルタネーターチャージャー 主な機能

また「逆充電モード」も備えており、ライトの消し忘れなどで車載バッテリーが上がった際に、ポータブル電源から車載バッテリーへ給電できる。逆充電に対応するのは「Anker Solix F3000」「Anker Solix C2000 Gen 2」「Anker Solix F3800」の3機種（別売りの拡張バッテリー接続ケーブルも必要）。

Ankerアプリとの連携により、充放電状況のリアルタイム確認やモード設定のリモート操作にも対応する。

本体サイズは約21.8×11.9×6.8cm、重さは約1.3kg。パッケージにはバッテリー接続ケーブル（7m）、XT-60iポート接続ケーブル（1m）、設置ボード、ネジ（6本）などが同梱される。取り付け作業に不安がある場合は、自動車整備工場やカー用品店などの専門業者への依頼を推奨している。