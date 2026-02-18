アンカー・ジャパンは2月18日、AIによる要約や自動文字起こしに対応したAIボイスレコーダー「Soundcore Work」を発表した。マイク本体は約10gと小型軽量で、マグネットで服などに固定してハンズフリーで録音できる。文字起こしや要約は世界150以上の言語に対応する。

価格は24,990円で、発売は3月3日。3月2日23:59までの予約期間は、Amazonでは30%ポイント還元、Anker Japan公式オンラインストアでは30%OFFで予約販売する。

Anker初のAIボイスレコーダー。薄型のカード型充電ケースとマイク本体が分離できる構造で、マイク本体はわずか10gと小型軽量にした。マイクはクリップ式で、マグネットで服などに挟み込んで固定できるほか、ネックレスで身につけることも可能。カード型充電ケースをiPhoneなどMagSafe対応スマホの背面に固定して使うことも可能。マイクの集音距離は最大5m。録音保存時間は最大250時間。

服に装着すればハンズフリーで録音できる

カード型の充電ケースにもバッテリーを内蔵している

文字起こしに利用するAIモデルはGPT-5.2。月300分まで文字起こしできるスタータープランは無料で利用できる。月1200分まで文字起こしできるプロプランは月額2,680円で、3月31日までの購入者はプロプランの6カ月利用権が無料で付属する。

録音した音声はスマホアプリでAIによる文字起こしや要約が作られる

連続録音時間は、マイクの内蔵バッテリーで最大8時間、充電ケースを併用すれば最大32時間。サイズはマイクが23×23×13mm、重さは約10g。カード型充電ケースは60×60×15mm、重さは約48g。カラーはブラックとホワイトの2色。