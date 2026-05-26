Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Amazonは5月27日（水）の9時から6月2日（火）の23時59分まで、「スマイルSale」を開催する。同時に、エントリーして1万円以上の買い物をすれば最大7.5%の期間限定ポイント還元が行われるポイントアップキャンペーンも実施される。キャンペーンへのエントリーはボタンを押すだけといういつもの簡単仕様だ。還元率はプライム会員なら+1%、Amazon Mastercardでの支払いなら+3%、さらに「食品・飲料」「ファッション」「お酒」カテゴリのアイテムなら+3.5%アップだ。

ポイントアップキャンペーンに参加するには、いつものようにスマイルSale告知ページか、アップするポイント還元率の詳細を紹介するキャンペーン詳細ページにてエントリーボタンを押すだけでOK。あとは1万円以上の買い物をすれば、セール終了後より40日程でアップした分のポイントが付与される。ただし、付与されるのは使用期限の短い期間限定ポイントなことには注意。

エントリーしたからには1万円買わないとなあと思ってしまう罠には注意

セール対象商品を一部公開している「ちょっと見せます」ページにて、いくつかのアイテムがもうチェックできる。その中から、いくつか気になるアイテムをピックアップしてみるのでご参考にどうぞ。

Acer Predator Gen5 M.2 SSD 2TB GM9 (59,990円)

値上がりはしているが必要なら買わねばならんものなのでこのチャンスにどうぞ

AcerのNVMe対応M.2 SSD 2TBモデル。Gen5なだけに、最大読み取り速度が14,500MB/sとかなり高速だ。

Acer Predator Gen5 M.2 SSD 2TB GM9

Acer

59,990円

https://amzn.asia/d/0eVb8txd

Xiaomi Pad 7（54,980円）

11.2インチなうえ3,200×2,136ドットの高精細パネルを備えたタブレット。加えてリフレッシュレートは144Hzとなっている。プロセッサーはSnapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform。

Xiaomi Pad 7

Xiaomi

54,980円

https://amzn.asia/d/00excFfN

Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)（32,980円）

明るさ自動調節機能を備えたらAmazonの電子書籍リーダー。32GBと大容量なのでマンガを読むのにも向いている。ワイヤレス充電にも対応。

Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)

Amazon

32,980円

https://amzn.asia/d/0caZ2I9C