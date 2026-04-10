アンカー・ジャパンは4月9日、スマートディスプレイを搭載したUSB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」を販売開始した。価格は3,990円。

「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」

機器を接続すると、対応するiPhoneのモデル名（iPhone 13～17シリーズが対象、ただしiPhone 13 / 13 Pro / 14 / 14 Pro / 17eは対象外）をディスプレイ上に表示するUSB急速充電器。出力値、本体温度、充電の進行状況もリアルタイムで確認でき、使用中のモデルに最適な充電が実施されているかどうかを把握できる。

最大45Wの出力に対応。接続したiPhoneのバッテリー残量に応じて出力を自動で最適化。残量が少ない充電初期は高出力でスピーディーに充電し、残量の増加に合わせて出力を段階的に絞ることでバッテリーへの負荷を軽減する。本体上部のタッチ式ボタンからは、充電時の発熱を最小限に抑える「保護充電モード」を選択可能。

Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ） ホワイト

Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ） ブラック

ディスプレイには充電状況に応じて表情や動きが変化するオリジナルキャラクターも表示され、充電時間を視覚的に楽しめる演出も備える。

90°と約180°の2段階で角度調整できるスイングプラグを搭載。コンセントの向きや電源タップの形状、ケーブルの引き回し方向に合わせて最適な角度で挿入でき、家具の背面やカフェのテーブル脇、出張・旅行先のホテルなど限られたスペースでも干渉しづらい。プラグの根元には通電部に触れにくい保護構造を採用し、安全性への配慮もなされている。

主な機能

カラーはブラック・ホワイトの2色を先行発売。iPhone 17シリーズとのカラーコーディネートを意識したブルーとオレンジは2026年4月下旬より順次販売開始予定。本体サイズは約36×36×40mm（プラグ部を除く）、重さは約72g。