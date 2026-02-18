アンカー・ジャパンは2月18日、着脱式デュアルスピーカーを搭載したホームシアタープロジェクター「Soundcore Nebula P1」を発表した。スピーカーはバッテリーを内蔵したBluetooth接続で、好きな場所にワイヤレスで設置できる。プロジェクター部は縦長で狭い場所にも設置でき、投影角度が自由に調整できる。

価格は149,900円ですでに販売中。3月2日23時59分まで初回セールとして、Amazonでは30%ポイント還元、Anker Japan公式オンラインストアでは30%OFFで販売する。

着脱式デュアルスピーカーを搭載したホームシアタープロジェクター「Soundcore Nebula P1」

Bluetooth接続の2基のワイヤレススピーカーが付属するホームシアター。スピーカーはバッテリーを内蔵しており、ワイヤレスで好きな場所に配置できる。出力は20WでDolby Audioにも対応し、背後に感じる気配や画面外の音の広がりなど没入感の高い映像体験をもたらしてくれる。

スピーカーは約3時間の充電で最大20時間の再生が可能。スピーカーを本体上部に戻すだけで充電できる。プロジェクター自体にバッテリーは搭載せず、利用時には外部電源接続が必要。

本体はコンパクトなので収納も簡単

解像度はフルHD（1920×1080）。明るさは650ANSIルーメンで、最大180インチまでの大画面投影に対応する。独自エンジン「NebulaMaster」とフレーム補間技術「MEMC」を搭載し、スポーツやアクション映画など動きの激しいコンテンツでもブレを抑えた表示で視聴できる。

スピーカーの配線が不要で使えるのは便利

投影部は、垂直方向に最大130°の角度調整が可能で、天井投影にも対応。垂直・水平方向の自動台形補正とオートフォーカスで、設置や調整もスピーディーにできる。

本体サイズは約124×130×284mm、重さは約2.4kg。