ソフトバンクは4月6日、オンライン専用ブランド「LINEMO」において「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第3弾」を開始した。実施期間は5月10日 23時59分まで。

「LINEMO週穫祭」は、月替わりおよび週替わりのキャンペーンを組み合わせ、LINEMOユーザーが随時お得な特典を受け取れるもの。今回の第3弾では、キャンペーン応募者全員にオリジナルの銀魂スマホ壁紙をプレゼント。また、LINEMOを新規に契約したユーザーには別デザインの壁紙も追加で配布する。

最大10万円相当のPayPayポイントが当たる抽選キャンペーンのイメージ

景品はA・Bの2コースから1つを選んでエントリーする方式で、エントリー後のコース変更はできない。Aコースは「銀魂総動員アクリルスタンド 第1弾＆第2弾 40キャラセット」（30名）、Bコースは「PayPayポイント1,000円相当」（960名）となっている。

参加はLINEMOの契約の有無を問わず誰でも可能で、所定のエントリーフォームから必要事項を記入して応募する。ただしキャンペーン期間中にLINEMOを契約している場合は当選確率が10倍にアップするとしている。

最大10万円相当のPayPayポイントが当たるLINEMO抽選キャンペーン

同日より「最大10万円相当のPayPayポイントが当たるLINEMO抽選キャンペーン」も実施されている。対象申込期間は4月6日～12日で、「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」への新規申込みもしくはプラン変更を行い、エントリー期間（4月6日～19日）中にエントリーすることが条件。

景品はプランごとに異なる。「LINEMOベストプランV」では1等PayPayポイント10万円相当（3名）、2等1万円相当（30名）、3等100円相当（3,000名）。「LINEMOベストプラン」では1等10万円相当（1名）、2等1万円相当（10名）、3等100円相当（1,000名）。

当選者へのPayPayポイントコードは2026年5月下旬を目処にMy Menu登録メールアドレスへ送付される。なお、PayPayポイントは出金・譲渡不可で、PayPay公式ストアおよびPayPayカード公式ストアでも利用できる。

乗り換え／新規で最大1万2,000円相当のPayPayポイントがもらえる

「LINEMOベストプランV」または「LINEMOベストプラン」への他社からの乗り換えまたは新規番号での契約を対象に、PayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも引き続き実施中（対象申込期間は2025年5月12日～終了日未定）。

「LINEMOベストプランV」への他社乗り換えで1万2,000円相当、新規契約で6,000円相当。「LINEMOベストプラン」への他社乗り換えで1万円相当、新規契約で3,000円相当のPayPayポイントが付与される。

料金プランは「LINEMOベストプランV」が月30GBで月額2,970円、「LINEMOベストプラン」が3GBで月額990円～10GBで2,090円。