ソフトバンクは2月20日、携帯電話サービスとNetflixをセットにした「Netflixセット」の提供を開始した。

ソフトバンク経由で加入することで、プランに応じて毎月最大330円相当のPayPayポイントが付与されるほか、3月31日まで広告つきスタンダードプランを追加料金なしで3カ月間利用できるキャンペーンも実施している。なお、同日よりY!mobileおよびLINEMOでも同様のサービスを開始する。

「Netflixセット」では、広告つきスタンダード（月額890円）、スタンダード（月額1,590円）、プレミアム（月額2,290円）の各プランに応じてPayPayポイントが毎月付与される仕組み。

具体的には、広告つきスタンダードで最大80円相当、スタンダードで最大110円相当、プレミアムで最大330円相当のPayPayポイントが付与される。さらに「ソフトバンクプレミアム」の「エンタメ特典」と併用することで、合計で毎月最大434円相当のPayPayポイントを受け取ることができるという。

期間限定の「Netflixセット満喫キャンペーン」は、「ペイトク無制限」「ペイトク50」「ペイトク30」「メリハリ無制限＋」「ミニフィットプラン＋」「スマホデビュープラン＋」のいずれかに加入する個人契約者が対象。

新たに「Netflixセット」に加入した翌月または翌々月から3カ月間、広告つきスタンダードプランの月額料金に相当する890円を携帯電話の毎月の利用料金から割引する。受付期間は3月31日まで。

なお、「Netflixセット」の提供開始に伴い、同日をもってソフトバンク経由での「Netflix」の新規受け付けおよび「Netflix PayPayポイントキャンペーン」の新規受け付けを終了した。