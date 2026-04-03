ソフトバンクは4月2日、iPhoneを持っていない家族がApple Watch（GPS + Cellularモデル）を単体で利用できる料金プラン「ファミリーサービス for Apple Watch」の提供を開始した。Apple Watchに専用の電話番号を発行し、音声通話・SMS・データ通信をそのまま利用できるサービスだ。
本サービスの月額基本料は385円。付与されるデータ容量は250MBで、子どもの日常的な見守り用途に必要な通信を賄う設計となっている。
通話は従量制（22円/30秒）だが、ソフトバンクの「家族割引」を適用している場合、割引グループ内の家族への通話が24時間無料となり、SMS送信も無料となる。
利用にはwatchOS 26.4以降にアップデートされたApple Watch（GPS + Cellularモデル）と、iOS 26.4以降にアップデートされたiPhoneの両方が必要。なお、iPhoneの回線契約が他社（ワイモバイル・LINEMOを含む）のユーザーでも申し込み可能としている。
申し込み方法はソフトバンクショップのほか、iPhoneのWatchアプリからも手続きが可能。ただし、契約者が18歳未満の場合や法人契約の場合、iPhoneの回線が他社の場合などはWatchアプリからの手続きは対応しておらず、ソフトバンクショップ店頭での受付となる。
対応機種
Apple Watch 対象機種
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra2（第2世代・2024年モデル）
- Apple Watch SE（第2世代・2024年モデル）
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch SE（第2世代・2023年モデル）
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch SE（第2世代・2022年モデル）
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 6
iPhone 対象機種
- iPhone 17/Pro/Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16/Pro/Pro Max/Plus
- iPhone 15/Pro/Pro Max/Plus
- iPhone 14/Pro/Pro Max/Plus
- iPhone 13/Pro/Pro Max/mini
- iPhone 12/Pro/Pro Max/mini
- iPhone 11/Pro/Pro Max
- iPhone SE（第3世代）
- iPhone SE（第2世代）