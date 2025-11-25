ソフトバンクは11月24日、「LINEスタンプ プレミアム for LINEMO」の対象プランに「LINEMOベストプランV」を追加すると発表した。12月17日から提供開始する。

「LINEスタンプ プレミアム for LINEMO」の対象プランに「LINEMOベストプランV」を追加

「LINEMOベストプランV」を契約中、または新たに契約するユーザーは、「LINEスタンプ プレミアム(ベーシックコース)」の定額料支払いが不要に。1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題となる。

「LINEスタンプ プレミアム」は、スタンプや絵文字が使い放題のサブスクリプションサービス。通常、スタンプのみは月額240円、スタンプ・絵文字は月額480円で、毎月更新されるラインナップを楽しめる。

12月17日からは「スマホプラン」に加えて「LINEMOベストプランV」でも利用できるようになる。利用方法は特設ページから確認できる。

サービス開始に先立ち、記念キャンペーンを11月24日から実施。キャンペーン対象申込期間中に、LINEMOの「スマホプラン」「ミニプラン」または「LINEMOベストプラン」から「LINEMOベストプランV」にプラン変更を申し込み、適用条件を満たすと、PayPayポイント500円相当がもらえる。

キャンペーン対象申込期間は2025年11月24日から12月16日まで。適用条件は、対象期間中にプラン変更を申し込み、「LINEMOベストプランV」の適用が完了することとなっている。