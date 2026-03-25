ウォルト・ディズニー・ジャパンは、4月22日のアースデイ、4月のアースマンスに合わせて、ジェームズ・キャメロン製作総指揮によるネイチャードキュメンタリー『ミツバチのひみつ：自然界の小さなヒーロー』を2026年4月1日に、「アナと雪の女王」シリーズでおなじみジョシュ・ギャッドがナレーションを務めるディズニーネイチャー新作映画『オランウータン』を4月22日に、ディズニープラスにて配信開始する。

また、4月11日、12日には横浜にてナショナル ジオグラフィック主催による、地球と生命の驚きに出会えるイベント「ナショナル ジオグラフィック ワンダーキャンプ」を開催する。

『ミツバチのひみつ：自然界の小さなヒーロー』

2026年4月1日よりディズニープラスで独占配信開始

(C) 2026 National Geographic Partners, LLC.

『ミツバチのひみつ：自然界の小さなヒーロー』は、地球上で最も重要な生き物の一つとも言われている「ハチ」の生態に迫ったドキュメンタリー作品。3年以上の歳月をかけ、特殊カメラを使って、ハチの巣の内部に密着。その知られざる世界を明らかにしていく。世界の食料の3分の1の受粉を担う2万種以上のハチの中から、独創的な建築術を持つハチやアマゾンの熱帯雨林に住む肉食バチ、さらには交尾を巡って争うドーソンハキリバチなどを紹介。1匹のミツバチの生涯を通して、冬を生き抜こうと奮闘する姉妹たちと、活気あふれる巣の様子を鮮明に描き出していく。

ナレーションと案内役を務めるのは、ナショナル ジオグラフィックのエクスプローラーであり、イギリスのワイルドライフ・フィルムメーカーであるバーティ・グレゴリー。さらに、本作の製作総指揮には、ジェームズ・キャメロンと、マリア・ヴィルヘルムが名を連ね、音楽はデヴィッド・ミッチャムが担当している。また、バーティは探検家のサミー・ラムゼイ博士とともに、世界的に蔓延するバロアダニなどの脅威に直面するハチたちの現状や、彼らの未来を守るための大胆な解決策についても探求していく。冬を前に巣の再建を急ぐミツバチたちの差し迫った課題や、知られざる驚異の建築術など、小さなヒーローたちが繰り広げる壮大なドラマに注目いただきたい。配信に先立って、本作の予告映像、キービジュアルが公開となっている。





『オランウータン』

2026年4月22日よりディズニープラスで独占配信開始

(C) 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

『オランウータン』は、東南アジアの雄大な熱帯雨林に暮らす好奇心旺盛な思春期のオランウータンである「インダ」に密着したドキュメンタリー。家族からの独り立ちという節目に立つインダが、ジャングルで生き抜く術を学んでいく姿を鮮明に描き出している。舞台となるのは、個性豊かな生き物たちがひしめく世界随一の樹冠層。インダはそこで、息をのむような出来事や心温まる出会いを経験しながら、一歩ずつ自立への道を歩む。これまで誰も見たことのない、オランウータンたちの優しく、ユーモラスで驚きに満ちた生活の知られざる側面を体感できる一作となっている。

インダの成長を見守りながら、物語を伝えるのは、「アナと雪の女王」シリーズのオラフ役でおなじみのジョシュ・ギャッド。監督は、30年以上にわたり世界中の野生生物ドキュメンタリーを手掛けてきたマーク・リンフィールドが務める。さらに、ヴァネッサ・バーロウウィッツが共同監督として加わり、製作陣には『ベイマックス』や、『塔の上のラプンツェル』などのロイ・コンリも名を連ねる。音楽はニティン・ソーニーが担当し、神秘的なジャングルの世界に深い彩りを添える。こちらも配信に先立って、予告映像とキービジュアルが公開。野生生物が息づく美しい熱帯雨林を背景に、立派な大人へと成長していくインダの旅路に注目してほしい。

さらに、4月11日、12日には地球と生命の「驚き」に出会えるイベント「ナショナル ジオグラフィック ワンダーキャンプ」が神奈川県横浜市の赤レンガ倉庫イベント広場にて開催される（ナショナル ジオグラフィック主催）。赤レンガ倉庫前の巨大テントを舞台に、小さな「驚き」が新たな発見へと繋がる2日間の入場無料イベントだ。未知の領域へ挑むフォトグラファーによる写真展や、映像制作陣によるドキュメンタリー作品の上映、そして、世界で様々な「驚き」と向き合ってきたナショナル ジオグラフィック エクスプローラーによるトークセッションなどのプログラムが展開される。

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のナショナル ジオグラフィック（TV）では、4月の毎週日曜日、『特集：驚きと出会う』を放送。自然界の生き物たちがもつ能力、生態、その驚きに出会える特集を特別編成でお届けする。『ミツバチのひみつ：自然界の小さなヒーロー』二か国語をはじめ、アフリカの過酷な生存競争、海のギャングと呼ばれるシャチの家族愛など、普段では見られない自然の驚きの世界に没入できるプログラムをチェックしていただきたい。また、4月22日のアースデイには、ナショナル ジオグラフィック エクスプローラーのバーティ・グレゴリーが、世界のペンギンとミツバチの驚きの姿と環境の変化がもたらす彼らの適応能力を最新の映像技術で捉えたシリーズを連続放送する。

『特集：驚きと出会う』

●放送時間：4月5日／12日／19日／26日 15:00〜19:00

特別編成 『アースデイ WITH ナショナル ジオグラフィック』

●放送時間：4月22日 15:00〜16:00