メルペイは2月20日から、Snow Man・佐久間大介さんが出演する「メルカード」新TVCMを全国で放映予定。それに伴い、2月19日に「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会を開催。佐久間さんのトークセッションと、メルペイが提唱する「循環型推し活」の解説が行われました。

メルカードの新CMに主演するSnow Man・佐久間大介さん

メルカードのメインカラーである白を基調としたスタイリングで登場した佐久間さん。CMは『「好き」をガチで楽しむメルカードニキ』というキャラクター設定でしたが、発表会ではその装いによって「推し活を守るメルカードナイト」というテーマを表現したそうです。

メルカードはユーザーのうち30歳未満が占める割合が29.2％。クレジットカード業界全体の30歳未満の割合（12％）より2倍以上も高いとのこと。メルペイ マーケティングチーム責任者の星野ゆかり氏は、メルカードが若い世代から支持されていることを強調しました。

メルカードは若年層ユーザーの比率が高い傾向

メルペイ マーケティングチーム責任者 星野ゆかり氏

推し活市場におけるメルカードの優位性について、星野氏はメルカリで最も多く取引されているカテゴリがエンタメ・ホビーで、全体の46％を占めていることを説明。メルカードのユーザーは、そうでない人と比べてメルカリでの購入数が1.2倍、出品数は1.5倍に上ることを明らかにしました。

「推される」アイドルであると同時に、アニメなど好きなものを全力で「推す」佐久間さん。「推し活が心の生活費」という調査結果について問われると、「本当に生活費なんですよ、お腹が空いたらご飯を買うのと一緒だし、暗いと電気をつけるのと一緒」と熱弁。ここ数年は姪を「推し」ていると言うことで、「癒しでしかない」とべた褒めしていました。

こうした状況から、今回メルペイは推し活を楽しむ人々に向け「循環型推し活」を提案。推し活シーンでのメルカリを介した購入と売却の循環で、無理のない推し活を行えるとするものです。

この「循環型推し活」ついて佐久間さんは「うまいな！」と反応した後、「スタッフの中に、推し活をしっかりしている人がいるんだなと思いますね」と評価しました。

それにちなみ、Snow Manの中で「循環」したエピソードはあるか聞かれると、メンバー間で服のやりとりがあったと回答。

「渡辺（翔太）は買って満足するタイプで、買ったのに全然着てない服やアクセサリー、靴がめっちゃあったんですよ。それを断捨離した時に見つけて、『これ阿部ちゃん（阿部亮平）に似合うと思うんだよね』って楽屋であげてて。阿部ちゃんも『え、いいな！もらうよ』って普通にもらってたことがありました」（佐久間さん）

最後に佐久間さんは「好きを貫け」というメッセージを掲げ、「好きな人やキャラに対して、愛で動くのが推し活だと思うので、推せない気持ちになるときもあると思うけれど、諦めずに貫いてほしい。そうすると、推しが生活の一部というか、生活そのものになってくると思います。ぜひ楽しんでもらえたら」と呼びかけました。

佐久間さん×メルカードのQUOカードが当たる、新規入会キャンペーンも展開

CMの放映を記念し、3月2日～3月15日まで、「メルカード×佐久間大介オリジナルQUOカード（1,000円分）」が抽選で1,000名に当たるキャンペーンを開催します。応募方法はXとLINE。

「メルペイ/メルカード」公式Xアカウントのフォローと対象投稿のリポスト、またはメルカリLINE公式アカウントの友だち登録・ID連携とエントリーで応募可能。XとLINEそれぞれでキャンペーンに応募しても、当選確率は変動しません。

また、期間中のキャンペーンエントリーと「メルカード」の新規入会で10,000円分のAmazonギフトカードが抽選で100名に当たるキャンペーンと、最大20,000円分の特典がもらえるキャンペーンを同時開催。

キャンペーン期間は、新規入会キャンペーン（Amazonギフトカードプレゼント）が3月2日～3月15日、最大20,000円分の特典がもらえる入会キャンペーンが2月19日～4月7日となっています。

最大20,000円分の特典がもらえる新規入会キャンペーンでは、メルカリ99％OFFクーポン（上限4,000円）/半額クーポン（上限1,000円）/販売手数料実質半額還元クーポン（上限500ポイント）×12枚、メルカリ99％OFFクーポン（上限3,000円）+5,000ポイント、1,000ポイントが提供されます。新規入会で提供されるメルカリ99％OFFクーポンは通常1つですが、この期間は2倍となっています。詳細は特設ページにて。