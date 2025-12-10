メルカリのグループ企業であるメルペイは12月10日、全国の18～69歳の男女を対象に実施した「推し活と金銭感覚・消費行動」に関する調査結果を発表した。

推し活を行っている600名への調査から、推し活費が精神的な満足を支える「心の生活費」として位置づけられている一方、6割以上が支出管理に悩んでいる実態が明らかになった。

調査によると、何らかの「推し」を持つ人は全体の48.8％に上り、その対象はアイドルやアニメといった従来の領域から、趣味・クリエイティブ（17.1％）や体験（15.3％）などライフスタイル全般に拡大している。

推しや推し活の位置づけについては、5人に1人以上（22.5％）が「生活必需品（生きるために必要）」と回答。推し活費に対する考え方では「心のコンディションを整えるメンテナンス費」（47.7％）が最多となり、「自己肯定のための支出」（26.4％）、「推しがいるからこそ仕事を頑張れる」（25.5％）が続いた。

推し活における物価高の実感については約8割（77.1％）が「感じる」と回答したものの、半数近く（48.1％）は推し活費を「減らしていない」ことが判明。その理由として「精神的な満足感や幸福度を維持したかったから」（38.8％）が最多となった。

推し活を行う際に事前に予算を決めているかという質問に対し、9割以上（91.6％）が「決めていない」と回答。また、約6割（58.3％）が「想定以上にお金を使いすぎた経験がある」と答えた。使いすぎた際の心情については「不安や葛藤を感じている」（29.1％）が最多だったが、「後悔はない」（26.4％）という声も同程度あった。

一方で、6割以上（63.3％）が推し活における支出管理に悩んでいると回答。最大の理由は「予期せぬイベントやグッズ販売など、突発的な高額出費への対応が難しい」（27.5％）だった。2025年で最も高額だった支払いの具体例として、チケットの当落が分かるまで金額が確定しない「遠征・宿泊・交通費」を挙げる声が多く見られた。

物価高の中でも推し活を続けるための工夫として、「他の趣味や娯楽の費用を削る」（30.5％）や「購入頻度を下げる」（25.5％）といった節約策が多数を占めた。一方で、「ポイントを活用する」（22.3％）や「フリマアプリで不要になったグッズを売却し、活動資金に充当する」（16.2％）といった、賢く資金を生み出す「循環型推し活」も広がりを見せている。

この傾向は特にメルカード利用者で顕著で、推し活の工夫としてフリマアプリを活用する人は34.7％と、全体（16.2％）と比較して約2倍の割合となった。メルカリの売上金（メルペイ残高）を支払いに直接充当できるメルカードの機能が、循環型推し活を後押ししていることがうかがえる。

【調査概要】 - 調査時期：2025年11月21日～11月25日 - 調査方法：インターネット調査 - 調査対象：全国の18～69歳男女4,707名のうち、推し活を行っている600名