ソニーネットワークコミュニケーションズは3月12日、インターネット接続サービス「So-net」のサービス開始30周年を記念し、乃木坂46（ソニー・ミュージックエンタテイメント所属）とのコラボ企画「乃木坂46×So-net第二弾」を開始した。乃木坂46の新CMを公開したほか、フォトカードをプレゼントするキャンペーンも実施する。

今回のキャンペーンで起用するメンバーは、遠藤さくらさん（4期生）、賀喜遥香さん（4期生）、池田瑛紗さん（5期生）、井上和さん（5期生）、川﨑桜さん（5期生）の5名。

今回制作した「So-net」30周年記念CMでは、「So-net」公式キャラクター・感動モモの指揮のもと、乃木坂46メンバーがハッピーバースデーを合唱する。途中から早口になる歌詞を涼しい顔で歌い上げるメンバーに注目したい。

新CMの公開に合わせ、「So-net 30th! 乃木坂46×So-netキャンペーン第二弾」フォトカード当たる！キャンペーンを実施する。「So-net」公式Xアカウントをフォローしたうえで、キャンペーン投稿をリポストすれば応募完了。抽選で200名にフォトカード5種セットが当たる。応募期間は4月30日（木）23:59まで。