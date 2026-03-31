幅をわずか28cmに抑えた外付けタイプのスマート食洗機「LISSOME J1」を中国LISSOME（リソム）が発表した。AIが食器の汚れを自動判別して洗剤投入量や洗浄時間を自動調整する機能も搭載し、洗剤や洗浄時間を手間なく最小限に抑えられる。本体に水を注いで給水できるので、工事不要で使える。

応援購入サイトMakuakeで先行予約販売を開始した。先行価格は74,800円～で、先行予約期間は5月29日（金）22時まで。一般販売価格は12万円前後の予定。

日本市場に向けて開発した外付けタイプの食器洗浄機。本体の幅を28cmに抑え、狭いキッチンにも設置しやすくした。本体はコンパクトながら庫内の奥行きは約28.7cmあり、3人家族の食器が格納できるほか、大きな土鍋も入れられる。洗浄カゴの食器仕切りは折りたたみ式で、仕切りを外して保管するスペースを確保する必要はない。前面に加えて左右側面にガラスパネルをはめ込み、開放感を演出した。

洗浄カゴの食器仕切りは折りたたみ式となっているのが便利

洗浄用の水は上部から注ぐことで給水できるので、給水ホースを接続せずに使える。給水ホース経由の自動給水も可能。水の使用量は、1回の洗浄で約3.9リットル。

背面下部に浄水ホース接続口と排水ホース接続口を備える

本体のポンプは独自開発した100,000Paタイプで、一般的な食洗機の3倍の水圧を噴射して汚れを落とせるようにした。水の噴射部は底面だけでなく後方にも設け、底面からの噴射だけでは届きにくい場所もしっかり洗えるようにした。洗浄後は熱風による乾燥も実行する。

水の吐出口は底面に2つ備えている

AIを用いた最適化洗浄機能も備える。洗浄開始直後の水の汚れをAIが検知し、洗剤の投入量や洗浄時間を自動で調整する。洗剤投入量、洗浄時間、消費電力を最小限に抑えられる。液体洗剤は上部のタンクに補充することで、自動洗剤投入に対応する。

本体サイズは502×280×507mm、重さは約13.5kg。定格消費電力は1,450W。カラーはホワイトのみ。