サイコムは3月26日、Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズを同社デスクトップPCのカスタマイズに追加した。同プロセッサを標準で搭載した3機種も展開する。
Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズは、前世代となるCore Ultra 200Sからゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPU。同社ではデュアル水冷システムを搭載したゲーミングPC「G-Master Hydro Z890」およびクリエイティブPC「Lepton Hydro WSZ890」、最高クラスのパーツを装備したプレミアムPC「Premium Line Z890FD」で標準搭載モデルを用意する。
現在開催中の「春の新生活応援キャンペーン 2026」では4月13日まで、送料無料やデュアル水冷PC「Hydro」シリーズや静音PC「Silent Master」シリーズ、「G-Master」シリーズ（G-Master Hydroを除く）などの割引が行われており、Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズ搭載モデルも対象。搭載モデルの構成例は下記。
「Premium Line Z890FD」：462,780円から※
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 270K Plus
- マザーボード：ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W
- メモリ：DDR5-5600 32GB（16GB×2）
- ストレージ：NVMe SSD 1TB
- グラフィック：NVIDIA Geforce RTX 5070
- OS：Windows 11 Home
※2026年3月27日時点。各種キャンペーン適用価格