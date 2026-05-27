NECパーソナルコンピュータは5月26日、994gの重さながら20時間以上のバッテリー駆動時間を実現したモバイルノートPC「LAVIE NEXTREME」新モデル（型番：X1375/KAB）を発表した。5月28日に発売する。価格はオープンで、量販店のオンラインストア価格は285,780円前後の見込み。
994gの軽量設計と、出張や外出先での長時間作業に耐えるバッテリー駆動が特徴の13.3型モバイルPC。74Whの大容量バッテリーを搭載し、動画再生で約20.1時間、アイドル時で約40.2時間という長時間のバッテリー駆動を実現している（JEITA Ver.3.0測定）。
天板は軽量なカーボン素材で、アメリカ国防総省が制定する調達基準「MIL規格」に準拠した堅牢性も確保。液晶はタッチ対応の1,920×1,200ドット（WUXGA）解像度となる。バッテリー部分は利用者が着脱・交換できるセルフ交換バッテリー構造を採用した。
プロセッサはIntel Core Ultra 7 258Vで、最大47TOPSのNPUを内蔵しCopilot+ PCに対応。AIを使った資料作成の効率化など業務効率化を支援するという。また、AIノイズキャンセルや登録者のみの音声をクリアに届ける機能などを備えたヤマハのミーティング機能も搭載する。
LAVIE NEXTREME（X1375/KAB）の主な仕様
- OS：Windows 11 Home
- CPU：Intel Core Ultra 7 258V
- メモリ：32GB（LPDDR5X SDRAM）
- ストレージ：約512GB SSD（PCIe）
- グラフィックス：Intel Arc 140V
- 光学ドライブ：―
- ディスプレイ：13.3型ワイド（1,920×1,200ドット、タッチ対応）
- 通信：Wi-Fi 7、Bluetooth
- インタフェース：USB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）Type-C×2（USB Power Delivery、DisplayPort出力機能付き）、USB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）Type-A×2、HDMI出力端子×1、RJ45 LANコネクタ×1、ヘッドフォンマイクジャック×1、microSDカードスロット×1
- サイズ：W299×H17.9×D214mm
- 重さ：約994g
- 生体認証：顔認証（Windows Hello）
- バッテリー駆動時間：動画再生時 約20.1時間／アイドル時約40.2時間（JEITA 3.0）
- Office：Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024オプション付き
- 本体カラー：フロストブラック