ユニットコムは3月6日、「iiyama PC」シリーズにおけるノートPC新製品として、最新プロセッサ「Intel Core Ultra X7 358H」搭載モデルを発表した。14型と16型で用意しており、構成を一部カスタマイズして注文することも可能だ。

iiyama PC、Intel Core Ultra X7 358H搭載ノートPC発売 - 14型は1kg以下の軽量サイズ、大画面16型も

最新のIntel 18Aプロセスで製造されたIntel Core Ultra（シリーズ3）の中でも、高性能なIntel Core Ultra X7 358Hを採用するノートPC製品。高性能コア4個、高効率コア8個、低消費電力コア4個を組み合わせる16コア16スレッドのプロセッサで、刷新された強力な統合グラフィックスと第5世代NPUでMicrosoftが提唱するCopilot+ PCに準拠。14型モデルは約0.92kgと軽量で、165Hzの16型パネルを組み合わせた大画面モデルも用意する。

SENSE-14FHX31-UX7-URSX

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：インテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H

メモリ：LPDDR5X-7467 32GB(オンボード)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：インテル Arc B390 GPU

ディスプレイ：14型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)

価格：269,800円

SOLUTION-16FHX31-UX7-URFX