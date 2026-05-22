FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは5月22日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「衝撃コスパの厳選セール」を開始した。5月29日15時まで。

エントリーからハイエンドまで選べる全19機種のPCをセール価格で販売する。新作PCゲーム『007 First Light』がもらえるキャンペーン対象モデルも多数登場している。

今回のおすすめモデルは、高いゲーミングで人気のRyzen 7 9800X3Dに、GeForce RTX 5070Tiを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0406」(税込セール価格379,800円)。高性能CPU＆GPUの組み合わせで、高フレームレートの維持や4Kでの没入プレイを実現。さらに、ストレージには大容量の2TB M.2 NVMe Gen4 SSDを採用しており、重量級ゲームのインストールも安心だ。妥協のないゲーミング環境を求めるヘビーユーザーでも満足できる内容としている。

ほか、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載する「FRGHLMB650/WS0216」(税込セール価格294,800円)は、コストパフォーマンスにこだわったモデルで、トレンドのゲームプレイから実況配信、動画編集までマルチに活躍でき、こちらもおすすめとのこと。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0406」 セール価格379,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格294,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRMFGB650/WS522」 セール価格256,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (MSI製 MAG COREFROZR AA13 ブラック)

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (MSI製 SPATIUM M461)

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

※購入特典「MSI AGILITY GD23 GAMING MOUSEPAD」プレゼント

モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格204,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。