サイコムは、Pearl Abyss社のオープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠」の推奨PC 2機種を3月20日に販売開始した。価格は各種キャンペーンを適用した場合で210,560円から。
サイコムの推奨PCに採用されたG-Master Veloxシリーズは、CPUやマザーボード、メモリ、グラフィックスなどの各パーツが標準構成のままで十分なパフォーマンスを発揮できるゲーミングデスクトップPC。
「紅の砂漠」推奨PCは、ゲームの推奨スペック基準を満たしPearl Abyss社から認定を受けたカスタマイズモデルとなる。AMD Ryzen 9000シリーズを搭載したATXミドルタワーPC「G-Master Velox III AMD Edition」と、Mini-ITXコンパクトモデル「G-Master Velox Mini B850A AMD Edition」のグラフィックスをRadeon RX 9000シリーズに変更している。
G-Master Velox III AMD Edition
- CPU：AMD Ryzen 5 9600
- CPUクーラー：DeepCool AK400
- マザーボード：ASRock B850 Pro-A WiFi
- メモリ：16GB（16GB×1枚）DDR5-5600
- SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD（M.2 PCIe Gen4 SSD 1TB）
- グラフィックスカード：Radeon RX 9060 8GB
- LAN：有線LANオンボード
- PCケース：Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint（白／ガラスパネル／フロント USB Type-C対応）
- 電源：Cougar CGR BA-650（ATLAS 650）（650W/80PLUS Bronze）
- OS：Microsoft Windows 11 Home（64bit）DSP版
- 価格：210,560円（各種キャンペーン適用価格）
G-Master Velox Mini B850A AMD Edition
- CPU：AMD Ryzen 7 9700X
- CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux
- マザーボード：GIGABYTE B850I AORUS PRO（rev.1.1）
- メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600
- SSD：Crucial P310 CT2000P310SSD8（M.2 PCIe Gen4 SSD 2TB）
- グラフィックスカード：Radeon RX 9070 16GB
- LAN：有線LANオンボード
- PCケース：DeepCool CH160 White Mesh（白）＋背面ファン（Noctua NF-F12 PWM）
- 電源：SilverStone SST-SX700-PT（SFX 700W/80PLUS Platinum）
- OS：Microsoft Windows 11 Home（64bit）DSP版
- 価格：379,130円（各種キャンペーン適用価格）