マウスコンピューターは5月28日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」より、Intel B860Mチップセットをベースに、Core Ultra 5 250K PlusならびにCore Ultra 7 270K Plusを採用するデスクトップ型ゲーミングPC「G TUNE DGシリーズ」の新モデルを発表した。即日販売を開始し、価格はBTO構成によるが369,800円から。

DDR5メモリやPCIe 5.0に対応するIntelの最新プラットフォームにより、高速なデータ処理を実現。CPUにはバランスの良いCore Ultra 5 250K Plusのほか、その上位モデルであり、24コアの高い処理能力でゲームや配信、動画編集などのマルチタスクでも余裕があるCore Ultra 7 270K Plusを採用している。GPUも強力なGeForce RTX 5070などを搭載可能だ。

新モデルの構成例と価格は以下の通り。もちろん、それぞれBTOカスタマイズが可能。

モデル名：「G TUNE DG-I5G60」

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus ※65W動作

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060

メモリ：16GB

M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)

販売価格：369,800円（税込）

G TUNE DG-I5G60

モデル名：「G TUNE DG-I7G70（ホワイト）」

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus ※65W動作

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070

メモリ：32GB

M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)

販売価格：524,800円（税込）