マウスコンピューターは、全国のマウスコンピューターダイレクトショップならびにG-Tune：Garageの店舗にて、期間限定セール「ゲーミング祭」の開催を発表した。5月29日(金)開店時間より開始し、2026年6月25日(木)閉店時間まで開催する。店舗おすすめモデルのPCを特別価格で販売する。
「ゲーミング祭」と銘打った店舗対象の期間限定セール。開催を控え、こちらのリンク先の特設ページにてWeb広告の掲載も始まっている。セール品のラインナップや店舗情報も掲載されているので、参照いただきたい。期間内であっても、数量限定に注意。
以下、セール品の一例を紹介しておく。
モデル名：「G TUNE W4-I7G60BK-A/EX」
※薄型筐体に高性能GPUを搭載、ベイパーチャンバーで高効率冷却を実現
※OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：インテル Core i7-13620H プロセッサー
GPU：GeForce RTX 5060 Laptop GPU (8GB)
メモリ：32GB (オンボード LPDDR5-5200)
SSD：NVMe Gen4 1TB
サイズ：14型WUXGAノングレア (1,920×1,200) 144Hz対応 sRGB比 100%
3年間センドバック修理保証標準
期間限定店頭価格：299,800円（税込）
モデル名：「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」
※冷却性能にもこだわったRGBケースファン6基採用の新デザイン
※「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」付属
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 7500F プロセッサ
GPU：GeForce RTX 5060 (8GB)
メモリ：32GB (DDR5-5200)
SSD：NVMe Gen4 1TB
電源：750W 電源 (80PLUS BRONZE)
ガラスサイドパネル
3年間センドバック修理保証標準
期間限定店頭価格：289,800円(税込)