マウスコンピューターは、全国のマウスコンピューターダイレクトショップならびにG-Tune：Garageの店舗にて、期間限定セール「ゲーミング祭」の開催を発表した。5月29日(金)開店時間より開始し、2026年6月25日(木)閉店時間まで開催する。店舗おすすめモデルのPCを特別価格で販売する。

「ゲーミング祭」と銘打った店舗対象の期間限定セール。開催を控え、こちらのリンク先の特設ページにてWeb広告の掲載も始まっている。セール品のラインナップや店舗情報も掲載されているので、参照いただきたい。期間内であっても、数量限定に注意。

以下、セール品の一例を紹介しておく。

モデル名：「G TUNE W4-I7G60BK-A/EX」

※薄型筐体に高性能GPUを搭載、ベイパーチャンバーで高効率冷却を実現

※OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core i7-13620H プロセッサー

GPU：GeForce RTX 5060 Laptop GPU (8GB)

メモリ：32GB (オンボード LPDDR5-5200)

SSD：NVMe Gen4 1TB

サイズ：14型WUXGAノングレア (1,920×1,200) 144Hz対応 sRGB比 100%

3年間センドバック修理保証標準

期間限定店頭価格：299,800円（税込）

G TUNE W4-I7G60BK-A/EX

モデル名：「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」

※冷却性能にもこだわったRGBケースファン6基採用の新デザイン

※「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」付属

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 5 7500F プロセッサ

GPU：GeForce RTX 5060 (8GB)

メモリ：32GB (DDR5-5200)

SSD：NVMe Gen4 1TB

電源：750W 電源 (80PLUS BRONZE)

ガラスサイドパネル

3年間センドバック修理保証標準

期間限定店頭価格：289,800円(税込)