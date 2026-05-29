FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは5月29日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ゲーマー応援セール」を開始した。6月5日15時まで。

様々なゲーマー向けに幅広く用意した全18機種のゲーミングPCをセール価格で販売する。新作PCゲーム『007 First Light』がもらえるキャンペーン対象モデルも多数ラインナップ。

いちおしモデルとして、高いゲーミングで人気のRyzen 7 9800X3Dに、最新GPUのRadeon RX 9070 XTを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0309」(税込セール価格319,800円)を挙げる。高性能CPU＆GPUをベースに、最新のAAA級タイトルも快適なプレイを実現するという。

さらに、コスパ重視ユーザーから初心者にもおすすめというのがRyzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS0402/NTK」(税込セール価格205,800円)。価格を抑えつつ高い水準でバランスの良い性能を備えるゲーミングPCだ。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格319,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格205,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLMB650/WS0406」 セール価格379,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格294,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。