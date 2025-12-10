エレコムは12月中旬より、「Nintendo Switch 2」を含むNintendo Switchシリーズに対応した壁掛け収納スタンドを発売する。ゲーム機本体やコントローラー、ゲームカードをまとめて収納でき、テレビ周りをすっきり整理できる。価格は3,180円（ベーシック）～3,980円（Proコン収納付き）。

Nintendo Switchシリーズに対応した壁掛け収納スタンドが登場

今回発売されるのは、ベーシックタイプとProコントローラー収納付きタイプの2種類。対応機種は、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデル、Nintendo Switch 2。ゲーム機本体を収納する際は必ずドックを設置する必要があり、本体のみでの収納には対応しない。

ベーシックタイプ

ベーシックタイプ「KA-LSLSW01BK」（3,180円）は、ゲーム機本体、ドック、ゲームカード5枚、Joy-Con4台を一度に収納できる。

本体サイズはW約211mm×D約81mm×H約59mm、重さは280g。耐荷重は約3kgで、Joy-Con用フック(1カ所あたり)の耐荷重は約70g（フックの耐荷重は全体耐荷重の3kgに含まれる）。

Proコントローラー収納付きタイプ「KA-LSLSW02BK」（3,980円）は、Joy-Conの収納数がベーシックより少ない2台となる代わりに、Proコントローラーを2台まで収納できるスペースを備える。

Proコントローラー収納付きタイプ

本体サイズはW約211mm×D約81mm×H約59mm、重さは480g。Proコントローラー用フックのサイズはW約65mm×D約81mm×H約100mm。耐荷重は約3kgで、Joy-Con用フック(1カ所あたり)の耐荷重は約70g、Proコントローラー用フック(1か所あたり)の耐荷重は約250g。（フックの耐荷重は全体耐荷重の3kgに含まれる）。

両モデル共通の仕様として、ドック収納部分の側面には傷防止のEVAクッションを使用。底面には粘着シートを配置し、ドックをしっかり固定して落下を防ぐ。Proコントローラー収納付きタイプでは、コントローラー収納部の底面にもEVAクッションを採用した。

前面にはEVA素材のゲームカードポケットを設け、よく使うゲームカードを最大5枚まで収納可能。側面のフックにはJoy-Conを掛けて収納できる。

付属のネジを使用して、石こうボード壁やコンクリート壁に取り付ける。収納したままケーブル接続や充電も行える。水平器も同梱されるため、まっすぐ取り付けしやすい。