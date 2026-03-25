ソニーネットワークコミュニケーションズは3月25日、MVNOサービス「NUROモバイル」において、申し込み時にスマートフォンなどで本人確認書類のICチップを読み取り、容貌（顔写真）の撮影と組み合わせて本人確認を行う方法を3月25日より導入した。

本人確認書類の偽造による携帯電話の不正利用が増加し、法令改正により非対面での契約時における本人確認方法が厳格化されている。これを受け、NUROモバイルは2025年10月に導入したマイナンバーカードを活用する公的個人認証サービス（JPKI）に加え、今回新たにICチップ+容貌撮影方式を導入し、利便性を維持しながらよりセキュアな契約環境を提供する。

ICチップ+容貌撮影方式の導入により、マイナンバーカードを持っていない人（運転免許証や在留カード等の保持者）や、マイナンバーカードの署名用電子証明書パスワードを忘れた人も、オンラインで完結する迅速な本人確認が可能となる。目視による確認作業が自動化されるため、eSIM開通までに要するリードタイムは最短10分に短縮する。