IIJmioは3月1日、開催中の「スマホ大特価セール」において、対象機種の追加および変更を実施した。新たにGalaxy S25 UltraやGalaxy Z Fold7、iPhoneシリーズなどが加わり、最安ではiPhone SE（第3世代）64GB 中古良品が2,480円で購入できる。

IIJmio スマホ大特価セール

MNP転入と同時に端末購入で特別価格を適用

このセールは、ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMをMNP転入で申し込む際、対象端末を同時購入すると特別価格が適用されるというもの。1契約者（mioID）あたり1台までが対象となる。期間は3月31日21時59分まで。

3月1日からセール対象となる機種は、iPhone SE（第3世代）64GB 中古良品が2,480円、OPPO A5 5G／Redmi 12 5G（4GB／128GB）が4,980円、moto g66j 5G／arrows We2 Plus M06／Google Pixel 6a／iPhone SE（第3世代）128GB 中古良品／Redmi 12 5G（8GB／256GB）が9,980円など。

ハイエンドモデルでは、Galaxy S25 Ultra（12GB／256GB）が154,800円、Galaxy Z Flip7（12GB／256GB）が134,800円、Galaxy Z Fold7（12GB／256GB）が219,800円。最上位のGalaxy Z Fold7（16GB／1TB）は274,800円で提供される。

このほか、Google Pixel 8が29,800円、iPhone 14（128GB） 中古良品が39,800円、iPhone 15（256GB）が69,800円など、多彩なラインアップが揃う。なお、セール開始時点で対象となっていたAQUOS R10の2モデルは3月1日よりセール対象から外れている。

いずれも、24回の分割払いも利用可能。キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があり、過去1年以内にMNP転入と端末セット購入で特別価格の適用を受けている場合は対象外となる。