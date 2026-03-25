ソニーネットワークコミュニケーションズが、MVNOサービス「NUROモバイル」で18歳未満のユーザーを利用者として登録できる「利用者登録」機能の提供を開始する。これまで、NUROモバイルでは未成年者の利用について制限を設けていたが、世帯単位でのモバイル利用ニーズの高まりを受け、保護者が契約者となり、18歳未満の子どもを実際の利用者として登録できるようにする。

利用者登録機能の提供開始は2026年3月25日。

利用者登録機能は、「青少年インターネット環境整備法」を遵守し、子どもが安心・安全にインターネットを利用できる環境を整備するために提供する。

新規申し込み時、契約者と実際の利用者が異なる場合、生年月日を含む利用者の情報が登録できるようになる。また、18歳未満が利用する場合、有害情報の閲覧を制限する「ウイルスバスターモバイル 月額版」への加入を強く推奨し、安心なネット環境の構築をサポートする。フィルタリング設定が完了したことを、保護者がマイページから簡単に申告できる仕組みも導入する。

利用者登録機能の提供開始にあわせ、18歳未満のユーザーを対象とした特典も用意する。18歳未満のユーザーを利用者として登録し、ウイルスバスターモバイル 月額版を契約中の場合、ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」で使えるポイントを毎月200ptプレゼントする。特典の提供開始は2026年3月25日。