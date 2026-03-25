今週末の3月27日～29日、F1日本グランプリが鈴鹿サーキットで開かれます。F1日本グランプリは、3日間で25万人以上が足を運ぶなど、とても多くの人が狭いエリアに密集するイベントとして知られ、携帯電話各社は通信環境の悪化を防ぐべく対策に力を注いでいます。

F1日本グランプリの開幕を前に、ソフトバンクが会場での通信対策を発表しました。今回は実証実験としながらも、担当者は「これまで培ってきたさまざまな技術を同時に投入する」と総力で臨むことを表明。スタンドでのライブ映像観戦やSNS投稿、物販エリアでのキャッシュレス決済、駐車場での待機中、イベントスペースでのXR体験など、会場すべてで快適な通信ができる体制を整えるとしています。

ソフトバンク テクノロジーユニット統括 インフラ技術戦略室長の藤野矩之氏は、F1日本グランプリでのモバイル通信利用について「多くの人が狭いエリアに密集しているだけでなく、手持ちのスマートフォンでライブ中継を見ながら観戦する人も多く、トラフィックはとても増える」と、通信事業者にとって厳しい環境になることを明かします。

通信品質を高めるためにまず活用するのが、大容量・高速の通信が可能な5G SA（スタンドアロン）。サーキット内すべてを5G SAエリアとしつつ、より多くの電波帯域を5G SAに割り当てることで、5G接続時の通信品質を高めます。

さらに今回目玉とするのが、さらなる高速通信が可能なミリ波の活用です。ミリ波は対応するスマートフォンが限られており、日本で主力のiPhoneは対応していません。そこで、ミリ波をバックホール回線として利用した公衆Wi-Fiサービスを提供することで、iPhoneを含む多くのスマホをWi-Fi経由でミリ波に接続して通信品質を高める、という狙いです。

ソフトバンク本社で3月25日に開かれた説明会では、ミリ波の5G接続、通常の5G接続、Wi-Fi経由のミリ波接続の3種類で接続したスマートフォンを用意。それぞれで通信速度がどれぐらい異なるかを確認する実験を実施しました。

ソフトバンク本社内の天井に設置されたミリ波のアンテナ

もっとも速かったのがミリ波接続で、下りは実に2400Mbps（2.4Gbps）もの速度が出ました。もっとも遅いのが通常の5G接続で、下りは258Mbpsにとどまる結果に。Wi-Fi経由のミリ波接続は775Mbpsの通信が可能で、通常の5G接続よりも相当速く通信できることが分かりました。

こちらは通常の5G接続

ソフトバンクの担当者によると、今回の実験はWi-Fiアクセスポイントの性能が足を引っ張っているそうで、本来は純粋なミリ波接続に迫る速度で通信できるとのことでした。

Wi-Fi経由のミリ波接続は、ミリ波をバックホール回線として利用した公衆Wi-Fiサービスとして、鈴鹿サーキット内の一部の物販エリアや駐車場で提供。物販エリアでは、出店者が専用のプライベート5G回線に接続することもあり、キャッシュレス決済の処理が滞りなくスピーディーに済むことが期待できます。この公衆Wi-Fiサービスは、ソフトバンクやワイモバイルのユーザーが利用できます。