J:COMは4月16日、モバイルサービス「J:COM MOBILE」の新端末として、FCNTが展開するシニア向けスマートフォン「らくらくスマートフォン Lite」の取り扱いを開始した。法人向けサービス「J:COM BUSINESS MOBILE」でも取り扱う。

カラーはマゼンタ、ゴールド、ディープブルーの3色展開。価格は一括52,800円、24回払い2,200円／月、48回払い1,100円／月。

らくらくスマートフォン Lite

シニア・初心者向けの「らくらくスマートフォン Lite」

「らくらくスマートフォン Lite」は約6.1インチの大画面を採用し、「らくらく標準ホーム」と「シンプルホーム」の2種類から選択できるUIを備える。文字やアイコンのサイズ・フォントに配慮した設計で、周囲の明るさに応じてコントラストを自動調整する機能により、屋外など明るい環境でも視認性を確保するとしている。

文字入力には「Super ATOK ULTIAS for らくらく」を搭載。フリック操作による「らくらくフリック入力」と、すべての文字を2タッチで入力できる「らくらく2タッチ入力」に対応する。また、耐衝撃（米国国防総省調達基準MIL-STD-810Hの23項目に準拠）、防水・防塵（IPX5、IPX8／IP6X）に対応し、丸洗いやアルコール除菌も可能。

らくらくスマートフォン Lite（マゼンタ）

健康管理機能として、センサーに指を置くだけでスマートフォン単体で自律神経の状態を計測できる機能を搭載。自律神経のバランスおよびパワーを数値化・可視化し、日々の状態を確認できる。

らくらくスマートフォン Lite（ゴールド）

主な仕様は、OSがAndroid 14、CPUがMediaTek Dimensity 7025、メモリはRAM 4GB／ROM 64GB、バッテリー容量4,500mAh、ディスプレイは約6.1インチ（720×1,560ドット）、メインカメラが約5,010万画素（広角）、サブカメラは約800万画素。

通信は5G（sub6）／4G LTEに対応し、Wi-Fiは2.4GHz（IEEE802.11b／g／n）および5GHz（IEEE802.11a／n／ac）をサポート。Bluetooth 5.2、おサイフケータイ、NFC、テザリング、指紋・顔認証、緊急地震速報にも対応する。外部メモリはmicroSDXC（最大1TB）に対応。

らくらくスマートフォン Lite（ディープブルー）

編集部メモ

「らくらくスマートフォン Lite」は「らくらくホン」で知られるFCNTのシニア・初心者向けスマートフォンで、10年以上のシリーズ展開を通じ改善を重ねてきた。FCNTがスマホ開発でこだわってきた“頑丈性”や“防塵・防水”を強みに、長期間使用後の電池劣化を抑える技術なども搭載。auブランドでも2026年1月23日から発売されている。