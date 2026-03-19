Appleは、同社が提供するビデオストリーミングサービス「Apple TV」にて、キアヌ・リーブス主演のダークコメディ『アウトカム』を、2026年4月10日より世界同時配信する。この度、本作の本予告映像とキーアートが公開となった。

2026年4月10日より世界同時配信するApple Original Films『アウトカム』のキーアート

子供の頃からの長年の活躍で、国民的に親しまれてきたハリウッドスター、リーフ（キアヌ・リーブス）。だがある日、リーフのもとに「謎のビデオ」が届く。自身のイメージを失墜させ、キャリアを終わらせかねない脅迫を受けたリーフの頭には、過去に自分が傷つけてきた人々の顔が浮かぶ……。リーフは、親友のカイル（キャメロン・ディアス）とザンダー（マット・ボマー）、危機管理専門の弁護士アイラ（ジョナ・ヒル）に助けられ、心当たりのある人たちへの訪問を開始。最初こそ、犯人を突き止めようとするリーフたちだったが、過去に傷つけたはずの人々と久しぶりに再開し、本音で話し向き合ううちに、いつしかそれは、リーフにとっての魂の謝罪行脚へと変わっていく――。

キアヌ・リーブス、キャメロン・ディアス、マット・ボマーに加え、マーティン・スコセッシ監督が本人役ではない役で登場するほか、 スーザン・ルッチ（『サタデー・ナイト・ライブ』『デビアスなメイドたち』）、ラバーン・コックス（『オレンジ・イズ・ザ・ニュー・ブラック』）、カイア・ガーバー（『バビロン』』ら華やかな顔ぶれが出演。コメディ映画には欠かせない、コメディアンらも実力派が参加。デヴィッド・スペード（『アダルトボーイズ青春白書』）や、ロイ・ウッド・Jr、アイビー・ウォークらに加え、日本人と台湾人の両親を持つスタンドアップコメディアン、アツコ・オカツカも出演している。さらに、まだ明かされていない豪華キャストも。

監督・脚本は、出演もしているジョナ・ヒル。共同脚本はエズラ・ウッズ（監督・共同脚本ジョナ・ヒル『Cut off（原題）』）。製作総指揮 はアダム・メリムズ（Apple Original Films『フィンチ』、『マダム・ウェブ』）。製作はApple Studios。ヒルの制作会社Strong Babyのマット・ダインズ、アリ・グッドウィン、そしてヒル自身がプロデューサーを務める。

画像提供：Apple TV