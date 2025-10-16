MMD研究所は10月16日、2025年9月に実施したMVNO（仮想移動通信事業者）のシェア・満足度調査の結果を発表した。MVNO市場全体では前回比0.1ポイント増の9.2％のシェアを獲得しており、サービス別ではIIJmioがトップシェアを占めている。

2014年10月～2025年9月 MVNOの利用率の推移 ※メイン利用の端末

調査は18歳～69歳の男女4万人を対象にした予備調査と、MVNO利用者1,050人に対する本調査の二段階で実施。2025年9月12日から21日にかけて、インターネット調査を実施した。

メインで利用しているスマートフォンの通信サービスがMVNOである割合は9.2％と、前回の2025年2月調査（9.1％）から微増。メイン利用のMVNOサービスでは、IIJmioが15.6％で首位を占め、次いでOCNモバイルONEが14.8％、mineoが14.0％と続く。

前回調査からの利用率の変化では、IIJmioが1.7ポイント最大の伸長を見せており、日本通信SIMも1.4ポイント増加している。

上位7サービスの年代別利用状況を見ると、IIJmio、OCNモバイルONE、mineoは50代ユーザーが最多で、イオンモバイルとJ:COMモバイルは60代が中心である。一方、楽天モバイル（MVNO）と日本通信SIMは40代利用者が最も多い傾向が見られた。

契約チャネルではほとんどのサービスでオンライン契約が主流となっているが、イオンモバイルのみが例外で77.4％がオフライン契約を選択している。

MVNO7サービスの利用者に対して実施した総合満足度調査では、日本通信SIMが793ポイントで最高評価を獲得した。次点はmineoの769ポイント、イオンモバイルの760ポイントとなっている。

顧客推奨度を示すNPS（ネット・プロモーター・スコア）では、日本通信SIMが6.0で最も高く、家族や友人への推奨意向が強いことが示された。一方、イオンモバイルが-8.7、mineoが-9.3と負の値を示しており、推奨度にはサービス間で大きなばらつきが見られる。

調査概要