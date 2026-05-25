韓国で美容家電などを手がけるHANIL ELECTRONICSのハンディファンブランド「baramood」が日本市場に上陸する。羽根のない構造や折りたたみ構造などデザイン性を重視しつつ、パワフルで柔らかな風を送れるようにしたのが特徴。人に見せたくなるファッションアイテムとして、プレミアム路線で投入する。ラインナップは4製品で、価格は10,780円から。baramoodの公式サイト限定で6月18日から販売する。

涼しさを提供する道具であるハンディファンが、ファッションアイテムとして高級路線へ舵を切っている。今回発表したbaramoodシリーズは、持ち歩きたくなる洗練されたフォルムとカラーリングを備えつつ、羽根のない構造などデザイン面でのプレミアムを持たせた。高回転のBLDCモーターを採用し、パワフルで安定した風も送れる。

製品ラインナップと直販価格は以下の通り。

baramood Handyfan Type #01 Natural…羽根のない構造を採用したモデル。そよ風のように風が広がるようにした。価格は11,550円。

baramood Handyfan Type #01 Natural

baramood Handyfan Type #02 Silky…羽根のない構造を採用したモデルで、丸みを強調したフォルムに仕上げた。繊細でやわらかな風が期待できる。価格は12,650円。

baramood Handyfan Type #02 Silky

baramood Handyfan Type #03 Blast…折りたたみ構造を採用したモデル。バッグにも忍ばせやすいコンパクトサイズながら、遠くまでしっかり風を届けられる。価格は10,780円。

baramood Handyfan Type #03 Blast

baramood Handyfan Type #04 Stream…シリーズ最大容量の10,000mAhバッテリーを搭載したモデル。吹出口に実装された吸音構造により、圧倒的な風量にもかかわらず静音性を高めた。価格は13,750円。