韓国で美容家電などを手がけるHANIL ELECTRONICSのハンディファンブランド「baramood」が日本市場に上陸する。羽根のない構造や折りたたみ構造などデザイン性を重視しつつ、パワフルで柔らかな風を送れるようにしたのが特徴。人に見せたくなるファッションアイテムとして、プレミアム路線で投入する。ラインナップは4製品で、価格は10,780円から。baramoodの公式サイト限定で6月18日から販売する。

  • 人に見せたくなるファッションアイテムとしてプレミアム路線で投入する、韓国生まれのハンディファンブランド「baramood」

    人に見せたくなるファッションアイテムとしてプレミアム路線で投入する、韓国生まれのハンディファンブランド「baramood」

涼しさを提供する道具であるハンディファンが、ファッションアイテムとして高級路線へ舵を切っている。今回発表したbaramoodシリーズは、持ち歩きたくなる洗練されたフォルムとカラーリングを備えつつ、羽根のない構造などデザイン面でのプレミアムを持たせた。高回転のBLDCモーターを採用し、パワフルで安定した風も送れる。

製品ラインナップと直販価格は以下の通り。

  • baramood Handyfan Type #01 Natural…羽根のない構造を採用したモデル。そよ風のように風が広がるようにした。価格は11,550円。
  • baramood Handyfan Type #01 Natural

    baramood Handyfan Type #01 Natural

  • baramood Handyfan Type #02 Silky…羽根のない構造を採用したモデルで、丸みを強調したフォルムに仕上げた。繊細でやわらかな風が期待できる。価格は12,650円。
  • baramood Handyfan Type #02 Silky

    baramood Handyfan Type #02 Silky

  • baramood Handyfan Type #03 Blast…折りたたみ構造を採用したモデル。バッグにも忍ばせやすいコンパクトサイズながら、遠くまでしっかり風を届けられる。価格は10,780円。
  • baramood Handyfan Type #03 Blast

    baramood Handyfan Type #03 Blast

  • baramood Handyfan Type #04 Stream…シリーズ最大容量の10,000mAhバッテリーを搭載したモデル。吹出口に実装された吸音構造により、圧倒的な風量にもかかわらず静音性を高めた。価格は13,750円。
  • baramood Handyfan Type #04 Stream

    baramood Handyfan Type #04 Stream