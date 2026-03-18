ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PS5の最新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」に、2台のコントローラーを同梱したセット商品「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only - DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」を発表した。

4月24日に発売し、希望小売価格は65,000円。

PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only - DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック

PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用に計2台のコントローラーが同梱され、チームプレイや1対1の対戦型ゲームを始めるのに適しているセット商品。

通常のPlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用はDualSense ワイヤレスコントローラーを1台同梱し、55,000円で販売されている。DualSense ワイヤレスコントローラー単体はソニーストア価格で11,480円からとなっており、今回のコントローラー2台同梱セット（65,000円）はそれぞれ単体で購入するよりお得になる。

パッケージの同梱品はPlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (825GB SSD) ×1 、DualSense ワイヤレスコントローラー×2、横置き用フット×2、HDMIケーブル×1、電源コード×1、USBケーブル×1、印刷物一式×1、ASTRO's PLAYROOM（プリインストールゲーム）×1。