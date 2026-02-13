コナミデジタルエンタテインメントは2月13日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが開催した「State of Play」の中で、「メタルギア」シリーズのマスターコレクション第二弾『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』を8月27日に発売すると明らかにした。各種家庭用ゲーム機に加えて、Windows（Steam）でも発売する。

『MGS4』『ピースウォーカー』がついにWindows向けにも発売！ PlayStation 3独自コアからの移植を実現

コナミは『メタルギアソリッド』シリーズをリマスターしてセットにした『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION』を展開しており、今回この第2弾発売が予告された形。『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』と『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』などを収録するとしており、旧世代ハードでしか遊べなかったゲームタイトルが現行機によみがえる。

中でもMGS4はPlayStation 3の独自コア向けに高度な最適化が行われており、これまで移植が困難だとされてきた。現行環境への対応を実現したほか、内部解像度の向上、最大フレームレートの向上、そしてボタンカスタム機能の追加が行われているという。