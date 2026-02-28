ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月27日、同社公式ブログを更新し、その中で現行展開中のPlayStation 5 Proで「進化版PSSR」を導入したと明らかにした。同日発売された『バイオハザード レクイエム』ではすでに有効化でき、品質と性能の改善を体験できる。

PlayStation 5 Proに『進化版PSSR』導入へ、旧PSSR対応タイトルでも有効化できるように

PlayStation 5では描画支援機能としてPSSR（PlayStationスペクトルスーパーレゾリューション）を用意しており、描画負荷の大きなゲームを快適に遊べるよう役立てられてきた。今回これに進化版として、新バージョンをリリース。ニューラルネットワークだけではなくアルゴリズム全体で従来バージョンとは大きく異なるアプローチを採用したとしており、フレームレートと画質を高い水準で両立することに貢献するという。

開発にはAMDとの協業で進めている「Project Amethyst」での成果が用いられ、FSR 4から6か月分の改良を重ねたものを『進化版PSSR』としてリリースした。3月には複数の既発タイトルが進化版PSSRに対応するほか、同時期に予定しているシステムアップデートで旧PSSR対応タイトルで進化版PSSRを有効化するオプションの提供も行うとしている。