ソフトバンクは1月6日、同社の携帯電話サービスおよび光ブロードバンドサービス「SoftBank 光」の契約者を対象に、動画配信サービス「Netflix」の「広告つきスタンダードプラン」（月額890円）を3カ月目まで追加料金なしで利用できるキャンペーンを実施すると発表した。期間は2月2日〜3月31日。

キャンペーンバナー

このキャンペーンは、携帯電話サービス向けの「Netflix満喫キャンペーン」と、光回線サービス向けの「SoftBank 光 Netflixパック満喫キャンペーン」の2種類で構成される。

対象となるのは、「ペイトク無制限」「ペイトク50」「ペイトク30」「メリハリ無制限＋」「ミニフィットプラン＋」「スマホデビュープラン＋」などの対象料金プランを契約中、または期間中に新たに契約・変更した利用者、もしくは「SoftBank 光」の契約者。

所定の条件を満たしてNetflixに加入すると、加入した翌月から3カ月目まで、広告つきスタンダードプランの月額料金相当額である890円が通信料金から割り引かれるという。キャンペーン適用には、各月の前月末時点で対象プランに加入していることが条件となる。

Netflixでは、世界的な人気シリーズ「イカゲーム」や、岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める「イクサガミ」のほか、World Baseball Classic 2026など、幅広いジャンルのコンテンツを提供している。

なお、同社は「ワイモバイル」や「LINEMO」の契約者に対しても、2月中旬以降にNetflixをお得に利用できる同様の取り組みを開始する予定としている。