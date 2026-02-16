モトローラ・モビリティ・ジャパンが、モトローラのブランドアンバサダーを務める目黒蓮さんが出演する新CM「パーティーで着る服」篇を、目黒蓮さんの誕生日の2月16日に公開した。スマートフォンの最新機種「motorola edge 60」に搭載したモトローラ独自のAIプラットフォーム「moto ai」を目黒蓮さんが使いこなし、コーディネートをサポートするという内容だ。

今回のCMは、目黒蓮さんが2024年9月の「motorola razr 50」シリーズ発表に合わせてモトローラのブランドアンバサダーに就任して以来、シリーズ5作目となるCM。目黒蓮さんが最新モデル「motorola edge 60」のAI機能「moto ai」を使い、目黒蓮さんの「欲しい」をモトローラスマホが叶える様子を描いている。

来月の誕生日パーティーに着ていく服を選んでいる目黒蓮さんが、選んだ服をmoto aiの「お気にいリマインダー」に保存。誕生日当日、「何を着ていくんだっけ？」と忘れてしまった目黒蓮さんだが、moto aiが瞬時にリマインドし、無事コーディネートが完成。目黒蓮さんは無事に誕生日パーティーへと向かっていった、というストーリーでまとめられている。

新CM「パーティーで着る服」篇は、30秒版と15秒版が用意され、2月16日からモトローラのブランドサイト上のキャンペーンページをはじめ、YouTubeや各種SNSで配信が始まっている。地上波での放送開始は未定。